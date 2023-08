’Un mare di libri’: c’è Anna Monia Alfieri

Alle 21,30 di domani in piazza Matteotti la rassegna culturale ’Un mare di libri’ chiude la serie di appuntamenti estivi con l’intervento di suor Anna Monia Alfieri. Dopo il successo delle prime due date con lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco e il poeta Davide Rondoni, saranno toccati temi quanto mai attuali: “gioventù e istruzione nell’era dell’intelligenza artificiale”. La suora è laureata in giurisprudenza e in economia, conseguendo anche il diploma uperiore di Scienze religiose. Tra le voci più accreditate sui problemi legati alla scuola e ai sistemi formativi, collabora con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si è trovata spesso a parlare di temi legati ai giovani e alla scuola anche in programmi televisivi. Dopo il conferimento nel 2020 dell’Ambrogino d’Oro da parte della città di Milano, nel 2022 è stata insignita dal presidente Mattarella del Cavalierato al Merito della Repubblica Italiana. Tra i suoi saggi vi sono “La buona Scuola Pubblica per tutti Statale e Paritaria”; “Lettera ai politici sulla libertà di scuola” (Rubbettino 2018). Il 12 settembre uscirà il suo ultimo libro dal titolo “Andare a scuola e uscire imparati: lezioni di libertà educativa”. Dialogherà con gli organizzatori Marco Tombolini e Leonardo Tosoni.