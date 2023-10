'Un mare di pesci' a Porto San Giorgio: talk show e show cooking

’Un mare di… pesci’ coinvolge i cittadini al talk show e allo show cooking. Si è tenuta in piazza Matteotti, la prima edizione aperta dal talk show moderato dalla giornalista Rai Marzia Roncacci: "Si è trattato di momento di confronto, supporto alle categorie e promozione del consumo, in particolare, del pesce fresco a km zero. Dopo i saluti del sindaco Vesprini (che ha rilevato l’importanza della tradizione marinara e l’obiettivo di promuovere il pesce locale a marchio), dell’assessore regionale Antonini, del consigliere regionale Marinangeli e degli assessori comunali Marcattili e Senzacqua, sono intervenuti il comandante della Capitaneria Angelo Picone ed esponenti del mondo della pesca e dell’acquacoltura: Lorenzo Viviani (biologo), Riccardo Tarantini (referente Covopi), Silvio D’Apice (rappresentante Ama) e Barbara Zambuchini (biologa). Poi si è tenuto uno show cooking con degustazione gratuita a cui hanno preso parte circa 400 persone curato da Basilio Ciaffardoni (vice presidente del Cogepa). Contestualmente si è svolta la campagna informativa sul consumo di pesce locale ’Fish and Cheap, sostenibile, locale e fresco’.