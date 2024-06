Un matrimonio da favola. Coppia belga si sposa e invita tutta Montelparo

Se è vero che ogni matrimonio, è una festa, e allora festa grande sia. Così, a Montelparo, due giovani sposi di nazionalità belga, hanno deciso di invitare al loro matrimonio, tutto il paese e condividere con l’intera comunità, il buffet post cerimonia. Protagonisti della storia sono Laure e Bert, residenti in Belgio, ma legati a Montelparo da dinamiche familiari. La mamma ed il papà della sposa infatti, Isabel ed Andy, otto anni fa hanno acquistato una casa di campagna dove vivono stabilmente alternando la residenza belga a quella montelparese. Proprio loro, hanno diffuso l’invito su Facebook rivolto alla comunità, esprimendo gioia per la presenza di tutti. "Cari montelparesi siamo Isabel ed Andy, genitori di Laure – si legge nel messaggio postato su Facebook – sabato nostra figlia si sposa nella chiesa di San Michele. Dopo la cerimonia intorno alle 17, è previsto un aperitivo sul piazzale della chiesa a cui tutti i montelparesi sono invitati. Speriamo di vedervi allora". L’invito ha toccato i cuori di tutti i cittadini, non solamente per la straordinarietà del fatto considerando che Montelparo censisce 710 abitanti, ma perché la famiglia belga, è entrata da tempo a far parte della comunità locale. Laure e Bert infatti, pur essendo residenti in Belgio, frequentano costantemente il borgo Fermano, dove raggiungono ogni mese Isabel ed Andy e insieme a loro, condividono la quotidianità con la comunità. "Conosco questa famiglia da anni – dice il sindaco Marino Screpanti – con Laure, Bert, Isabel ed Andy, due anni fa, abbiamo anche raggiunto l’Albania per partecipare alla festa di nozze di un nostro concittadino di nazionalità albanese e residente da noi, che si è sposato nel suo Paese di origine. Spesso ci troviamo a fare colazione insieme ed è bellissimo constatare come, l’integrazione culturale fatta di gentilezza, apprezzamento del borgo e delle tradizioni, si traduca in azioni straordinarie come l’invito al matrimonio". Accanto all’aspetto emotivo, non manca il fattore del traino dell’economia legata al turismo del wedding. Tutte al completo infatti, le strutture ricettive locali, prenotate da amici e parenti degli sposi che dopo il buffet post cerimonia, si muoveranno in pullman, per raggiungere Petritoli dove ceneranno al noto ristorante ‘Re Squarchiò’. Ma la festa non finisce qui: proseguirà privatamente nella casa di Montelparo, a bordo piscina con musica e allegria, degne di un giorno da non dimenticare.

Paola Pieragostini