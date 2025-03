"Un mese di turismo non può bastare"

Pizzaiolo storico, Omar Falzolgher ha modo di osservare le abitudini di residenti e turisti, di capire come cambia il vento, di prevedere che stagione sarà: "Purtroppo i periodi di vero turismo sono sempre più risicati così come sono risicati i margini di guadagno perché le persone cercano di spendere meno possibile. D’inverno sia Fermo che Porto San Giorgio la sera sono desolate, di certo è difficilissimo attrarre turismo fuori stagione ma concentrare tutto un mese l’anno non aiuta certo le attività a vivere in serenità. Gli aumenti dei costi sono per tutti, non è facile andare avanti. C’è davvero bisogno di uno sforzo comune per provare a invertire una tendenza che pare ormai inevitabile".