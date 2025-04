Un mese di vacanza per i ragazzi disabili

A Natale l’amministrazione ha pensato a far divertire i ragazzi disabili attraverso una pista di pattinaggio inclusiva e, adesso che si avvicina l’estate, i tre Comuni dell’Ambito XX (Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano) hanno pensato a offrire un mese di vacanza, dal 23 giugno al 19 luglio, agli utenti dei centri diurni educativi e riabilitativi La Cittadella del sole (Porto Sant’Elpidio), La Serra e Il Girasole (Sant’Elpidio a Mare) e l’educativa territoriale dell’Ambito XX. Una opportunità resa possibile anche grazie alla disponibilità dei due villaggi vacanza gestiti dal Club del Sole, La Risacca (nella zona nord della città) e Le Mimose (nella zona sud). Una vacanza resa possibile ancora una volta grazie all’attenzione che l’amministrazione comunale di Porto Sant’Elpidio insieme agli altri due Comuni dell’Ambito sociale XX hanno da sempre per gli utenti di questi centri diurni. A loro saranno riservati 6 bungalow accessibili, due a Le Mimose e quattro a La Risacca, cui potranno accedere con i loro educatori e accompagnatori. Questi stessi bungalow saranno a disposizione anche per le attività estive dell’educativa territoriale. "Rispetto allo scorso anno, abbiamo voluto incrementare la durata dei centri estivi per i ragazzi dei Cser ed educativa territoriale fino a 4 settimane, grazie alla collaborazione con i due villaggi vacanze. Un modo per offrire a questi ragazzi un’estate di divertimento e benessere" dice il sindaco Massimiliano Ciarpella. Una iniziativa accolta con favore da famiglie e utenti che, peraltro, sono costantemente sollecitati a praticare attività attraverso progetti di vario genere (non ultimo quello de ‘Il Labirinto della conoscenza’ promosso dal coordinamento dei Cser dell’Ambito XX con le scuole e le cui risultanze vengono presentate oggi, ore 16, nella sala Gigli) ai fini del raggiungimento di una migliore qualità della vita e di una sempre maggiore inclusione. "Continuiamo a lavorare in piena sinergia con i Comuni dell’Ambito XX su progetti virtuosi, per offrire un servizio di qualità e dare un supporto alle famiglie" conclude Ciarpella.

m.c.