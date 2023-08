Un milione di lavori a Campolungo

Consueto bagno di folla a Campolungo nella serata di Ferragosto, con centinaia di turisti e campeggiatori locali accorsi sulla montagna amandolese. Registrate però anche varie polemiche da parte di alcuni cittadini sullo stato dei lavori del rifugio, alle quali ha prontamente risposto l’amministrazione comunale.

La piana di Campolungo si conferma, ancora una volta, una meta di primo piano per i turisti e gli escursionisti locali in cerca di natura, divertimento e panorami mozzafiato. A Ferragosto si è infatti registrato il consueto pienone di campeggiatori desiderosi di trascorrere una giornata nella magnifica cornice offerta dai monti Sibillini. Nei giorni post-ferragostani diversi cittadini hanno mosso però delle critiche all’amministrazione rispetto allo stato del rifugio, ancora chiuso e transennato, battendo il chiodo sui disagi creati ai turisti e agli escursionisti che non hanno potuto usufruire della struttura, precedentemente adibita a rifugio e punto ristoro.

Alle proteste, molte delle quali fatte sui social, hanno risposto il sindaco Adolfo Marinangeli e l’assessore al turismo Piergiorgio Lupi, ribadendo che i lavori di ristrutturazione del rifugio, il cui inizio era previsto per la fine dello scorso anno, sono iniziati il 13 aprile a causa del maltempo e sono attualmente sospesi per le ferie estive.

"Purtroppo – dichiara l’assessore Lupi – per fare dei lavori che interessano la quasi totalità dell’edificio è stato necessario provvedere alla sua chiusura. Sono stati fatti già dei primi interventi all’interno, oltre allo svuotamento di tutto l’edificio per avviare le lavorazioni più importanti. Tutte le persone che sono transitate all’ufficio turistico sono comunque state informate, così come sono stati fatti dei post sui social network turistici del comune per avvisare del disagio e avvertire della fruibilità della piana di Campolungo".

Sull’argomento interviene anche il sindaco. "Stiamo investendo – sottolinea Marinangeli – quasi un milione di euro su Campolungo, per restaurare il rifugio e rendere la piana circostante più accessibile e fruibile. Alla ristrutturazione del rifugio saranno destinati complessivamente 702.000 euro, di cui 400.000 del fondo Pnrr ’Montagna Accessibile’ e 302.000 del fondo ’Parchi per il clima’, finalizzato all’efficientamento energetico. Ulteriori 250.000 euro saranno investiti sulla piana di Campolungo, dove verranno realizzati nuovi parcheggi, aree gioco e colonnine per la ricarica delle e-bike".

Lorenzo Perticarà