Un milione di nuove opere Le mura castellane in pole

Una variazione al programma delle opere pubbliche molto significativa e per un investimento complessivo superiore al milione di euro, è stata approvata dal Consiglio comunale lunedì scorso su relazione dell’assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli. I fondi utilizzati per i lavori pubblici in esecuzione a breve sono dati quasi esclusivamente dagli avanzi di amministrazione liberi o vincolati e dagli oneri di urbanizzazione. Gli investimenti più consistenti, che per se stessi danno indicazione circa le priorità che nell’esecuzione delle opere l’amministrazione comunale intende perseguire, sono: 300.000 euro, che si aggiungono ai 250.000 già stanziati allo scopo qualche mese fa, riguardano l’ambizioso progetto di riqualificazione del mercato coperto; 312.500 per il recupero e la valorizzazione delle mura castellane e degli edifici dalle stesse inglobati. Compogono i 312.500 euro una quota comunale di 62.500 euro più 250.000 che ci si aspetta di ottenre dal bando regionale teso a sostenere proprio il recupero delle mura castellane. "In ogni modo – precisa l’assessore Salvatelli – si tratta di quote ancora da definire da parte della Regione che lo farà tenendo conto dell’andamento del bando, per cui quasi certamente l’importo delle quote cambierà". Continuando la rassegna degli investimenti: 180.000 euro, di cui 100.000 contributo regionale e 80.000 attinti dalle casse del Comune, destinati all’efficientamento energetico del campo sportivo nuovo di via D’Annunzio; 110.000 euro per il miglioramento funzionale degli impianti sportivi; 155.000 per interventi di riqualificazione standard urbanistici per la sistemazione di parcheggi e marciapiedi massacrati dalle radici delle piante di alto fusto; 200.000 euro contributo statale, di cui 75.000 già spesi per la verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio della scuola media di Borgo Rosselli e i restanti 125.000 per la realizzazione di un progetto di miglioramento e adeguamento sismico della stessa scuola media. Altri investimenti di modesta entità sono: 10.000 euro per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali, 30.000 euro per interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici scolastivci, 20.000 euro per l’abbattimento di barriere architettoniche, 15.000 per l’installazione di totem informativi sulle iniziative comunali; 75.000 per interventi di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione.

Silvio Sebastiani