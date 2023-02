Un mondo di sport al via con il papà di Marco Simoncelli

Anche quest’anno, il programma di ‘Un giorno di spot’ promosso dall’assessorato di riferimento, si snoda durante l’anno, attraverso incontri con personaggi legati al mondo dello sport, nelle sue più varie declinazioni che confluiscono nella ‘Festa dello sport’ vera e propria, che si terrà presumibilmente sotto le feste patronali. Il primo incontro del 2023 è con Paolo Simoncelli, un grande uomo, un papà coraggio, che da una tragedia indicibile di 10 anni fa, come è stata la perdita prematura del figlio Marco, campione mondiale di motociclismo universalmente conosciuto come Sic, ha saputo costruire un progetto di solidarietà grandioso, una Fondazione intitolata al figlio con cui sta portando avanti imponenti iniziative nel mondo del sociale. "’Un giorno di sport’ è una iniziativa che abbiamo ereditato e che vogliamo continuare a portare avanti – spiega l’assessore allo sport, Roberto Greci – sia per avvicinare un numero sempre maggiore di giovani alle tante discipline che il nostro territorio sta ospitando, sia per mettere in vetrina le realtà sportive che vi operano, con tenacia e passione". La scelta di Simoncelli e della testimonianza che metterà generosamente a disposizione del pubblico è legata al voler veicolare tra quanti, grandi e piccini, saranno presenti domenica 5 febbraio al teatro ‘Cicconi’ (inizio ore 17,30, ingresso libero) un messaggio forte, legato non solo all’aspetto competitivo di ogni sport, ma anche a quello sociale e umano, per non perdere di vista valori che appartengono allo sport e che rappresentano un fattore vincente nella crescita di ognuno.