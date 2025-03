Un monologo teatrale sull’opera di Santori

‘Saltata’, opera del compianto Antonio Santori, (poeta e saggista italiano, cui è intitolata la biblioteca comunale) ispira tema e titolo della performance teatrale che andrà in scena il 14 marzo, al ‘Cicconi’ (ore 21,15, biglietti su liveticket.it) con un monologo teatrale che esplora il tema della ricerca esistenziale, interpretato da Pamela Oliveri, con robotica ed elementi di scena a cura di Giorgio Liberini, mentre la regia è di Mizar Travaglini per una coproduzione ‘NonSoloPiano’ e ‘e.artEs cum panis’ aps. Al centro della narrazione c’è la ‘pagina saltata’, una pagina mai scritta o forse dimenticata, che si manifesta come una donna, simbolo delle occasioni perdute, ma anche come cuore pulsante della vocazione poetica di Santori. Questa pagina è il ‘Mistero’ che attende di essere riconosciuto e che la poesia cerca di portare alla luce. La protagonista si muove tra oggetti e suoni che diventano estensioni della sua interiorità. Travaglini disegna un mondo in cui la poesia si intreccia con la fisicità, per una esperienza teatrale focalizzata sulla natura dell’esistenza, invitando lo spettatore a riflettere su ciò che rimane al di là della parola. Info e prenotazioni: nonsolopiano@gmail.com