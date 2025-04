L’associazione nazionale Carabinieri, sezione di Sant’Elpidio a Mare, ha deliberato di realizzare un monumento dedicato a tutte le vittime del dovere dell’Arma dei Carabinieri. L’opera sarà realizzata in una fusione in bronzo e poggiata su una pietra che sarà collocata nel piazzale davanti la biblioteca comunale che, perciò, sarà intitolato ‘Piazzale dell’Arma dei Carabinieri’ (ci sono già le autorizzazioni del Comune). Per poter realizzare l’opera occorrono 15mila euro "e il nostro intento è di sensibilizzare la cittadinanza e gli enti affinché ci sostengano in questo investimento, con un contributo finanziario volontario che ci permetta di concretizzare un monumento così significativo" afferma il Maggiore Serafino Dell’Avvocato, presidente della sezione Anc. Le donazioni vanno inviate all’iban IT27U0615069729CC0250117928 intestato all’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di San Elpidio a Mare, causale ‘Donazione per la realizzazione di un monumento alle vittime del dovere dell’Arma dei Carabinieri’.