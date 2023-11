Un mostriciattolo protagonista del primo spettacolo di ’Lagrù ragazzi’

Quella che portano in scena questo pomeriggio (inizio ore 17) gli attori di Lagrù Ragazzi è una nuovissima produzione con cui hanno voluto aprire la rassegna di teatro per ragazzi ‘Tutti a Teatro’, inserita nel ricco cartellone di spettacoli di vari generi proposti all’auditorium ‘Giusti’ che quest’anno va sotto il nome di ‘Tentacoli’. Lo spettacolo si intitola ‘Gnamme Gnamme’ ha come protagonista un mostriciattolo con gli occhi a palla, denti sporgenti e peli ovunque. Il suo nome, appunto, è Gnamme Gnamme perché sono queste le uniche parole che riesce a pronunciare. Ingresso unico: 6 euro.