Un musical per rielaborare il mito di Medusa

Esordirà l’11 dicembre, al Teatro delle Api, il musical ‘Medusa – L’inganno degli dei’, una nuova produzione Made in Marche, con testi e musiche inediti che rielaborano il mito di Medusa e Perseo in una chiave sorprendente e originale. "Accogliamo con piacere nel nostro teatro questo musical realizzato da giovani artisti marchigiani – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella presentando l’evento – e siamo curiosi di assistere a una nuova scrittura per un tuffo nella mitologia sulla figura di Medusa, conosciuta anche in epoca moderna". "Raramente ho partecipato in modo così viscerale alla nascita di una produzione – commenta Maja Matic –. L’idea di partire dalle Api è nata da un incontro con la consigliera Gioia Di Ridolfo che ha mostrato interesse ed entusiasmo. Poi, saremo a Grottammare e il 15 marzo al Teatro dell’Aquila di Fermo col coinvolgimento delle scuole". Per il regista, Simone Rossetti, è un sogno che si realizza: "Uno spettacolo inedito, un’opera ambiziosa con un cast di 25 attori e oltre 40 persone tra tecnici e coreografici. La storia si svilupperà su tre linee narrative. Il primo è il dialogo tra Medusa e Perseo, poi la storia ripercorre il passato di Medusa ed il motivo per cui è

diventata un mostro ed il percorso di Perseo. Abbiamo ripreso la versione di Medusa violentata da Poseidone e per questo maledetta dalla dea Atena. ‘Sei troppo bella è colpa tua’ è un messaggio ancora molto attuale purtroppo nel nostro tempo".

"Ci sono stati 5 amici che hanno condiviso questo sogno – spiega la protagonista e direttrice di compagnia, Rachele Morelli, presente insieme al giovane interprete Leonardo Scagnoli (18enne) –mettendo insieme talenti in ambito recitativo, musicale e di danza. E’ un progetto accessibile anche ai più giovani". Le musiche sono a cura di Andrea Postacchini e Marco Ferroni: "spazieranno a musiche più orchestrali a pezzi con contaminazioni di vari strumenti dalla batteria alle chitarre". Le coreografie sono curate di Giulia Malaspina e Ombretta Ciucani e realizzate da Paolo Ciferri. Gli spazi per le prove sono stati messi a disposizione dalla Compagnia del fiore di Anna Irma Sala.

"Siamo onorati di ospitare la prima di uno spettacolo innovativo, che veicola messaggi delicati e attuali, che la Commissione pari opportunità ha patrocinato" conclude l’assessore alla cultura Elisa Torresi.