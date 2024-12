Un Natale da favola. Svelato il tema dell’anno:: "Aladino e il genio saranno i protagonisti"

Come si fa a raccontare la magia del Natale di Fermo in poche righe? Non è facile, una sintesi la offre il video promozionale che in qualche modo restituisce l’atmosfera di una festa unica, una Fermo magica appunta che quest’anno si trasforma nel regno di Agrabah e entra nelle Mille e una notte di Aladino e il genio. Un tema del tutto originale, come succede ormai dal 2016 ad oggi, con il Natale fermano che, parola del vice sindaco Mauro Torresi, "è ormai il più bello della regione e quest’anno è il più bello di sempre. Un Natale corale, i ringraziamenti più grandi vanno alle scuole, alle contrade, a tutte le associazioni, a tutti quelli che ci hanno messo idee e pensieri". Si va avanti fino al 12 gennaio, pensando anche a chi resta indietro, la direttrice del carcere Serena Stoico propone ai fermani di donare qualche luce e un addobbo ai detenuti, per rendere meno cupi i pensieri di chi è solo durante le feste. L’associazione Armonicamente, con la musica, il cinema, le fate e gli eventi raccoglie fondi per il Ponte, per le 150 famiglie che ogni giorno chiedono aiuto, per le 60 persone che hanno fame di cibo e di vicinanza e cercano affetto alla mensa.

Il liceo Caro Preziotti Licini contribuisce portando la creatività degli studenti, quelli di scenografia hanno realizzato il tappeto volante da installare sulla pista del ghiaccio, quelli di arti figurative hanno contribuito ad allestire gli spazi magici gestiti da William Timi e Ariela Castro di Antica bottega, con l’associazione Per le idee, sotto palazzo dei priori. L’assessore alla cultura Micol Lanzidei, che agli studenti ha consegnato una targa e biglietti omaggio per pattinare, spiega che ormai la partecipazione delle scuole è fondamentale: "L’Ipsia sarà tra i protagonisti del mercato dell’8 dicembre e tutte le scuole sono state coinvolte in un grande show che andrà in scena il 20 dicembre, una delle novità di quest’anno, per lasciar spazio davvero alla creatività dei nostri ragazzi, tra musica, ballo e teatro". Aladino rappresenta il diamante grezzo, l’umile che però ha l’animo puro, nella necessità di andare oltre le apparenze, in piazza ci sarà una tensostruttura a forma di castello del sultano, aperta a tante attività, a piazzale Azzolino la statua del genio della lampada per le foto ricordo.

"L’invito a tutti è di accettarsi, non sottovalutarsi, dare valore alla solidarietà e alla condivisione, non cercare solo l’esteriorità ma anche un percorso dentro se stessi", sottolinea l’assessore. Il 7 dicembre l’accensione del video mapping e l’apertura della mitica casa di Babbo Natale di contrada Campolege, l’8 il via a tutte le attrazioni, l’assessore al turismo Annalisa Cerretani si è occupata di raccontare questo Natale ricco e magico al di là dei confini delle Marche e non solo: "Abbiamo messo in piedi una campagna social importante, i nostri video saranno proiettati anche al cinema super 8, la Regione ci ha riconosciuto il bando accoglienza per quest’anno e per il prossimo anno, i nostri 40 giorni di Natale sono ormai un marchio di qualità assoluta". Sponsor principale la Bcc Ripatransone e Fermano, al via anche Fermo città del presepe, per i vicoli, alle piccole cisterne con la mostra nazionale, alla chiesa del Carmine per il presepe dell’Opera Don Ricci, per una festa che è già nel cuore di tutti.

Angelica Malvatani