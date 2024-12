Un Natale da ricordare a Grottazzolina tra gospel, show e doni

Nonostante le difficoltà legate all’irreperibilità dalla sala John Lennon, andata a fuoco qualche settimana fa, l’Amministrazione di Grottazzolina lancia un ricchissimo programma per le festività del format ‘Natale al Borgo’. Per sopperire alla mancanza del locale, l’Amministrazione ha allestito in piazza Umberto i una tensostruttura riscaldata che ospiterà vari eventi a carattere culturale, ludico, musicale e ricreativo, in tutto saranno circa una trentina di eventi che a partire dal 7 dicembre e fino al 6 gennaio accompagneranno la popolazione non solo grottese, ma anche del circondario. Nell’occasione l’Amministrazione ha voluto ringraziare i volontari e le associazioni del paese cha anno reso possibile allestire tutto il programma. Ci saranno mostre come ‘Generazione di Piceni’ allestita a palazzo Benedetti; oppure ‘Origini e tradizioni antiche del Natale’ e ancora ‘Aspettando la Befana’, oltre alla mostra fotografica a cura di Noemi Ripanucci visitabile dal 20 dicembre al 7 gennaio presso ‘Il Grottino’ e ancora il presepe artistico in legno di Benito Coltrinari presso i giardini pubblici. Molti gli eventi musicali: nella chiesa del SS. Sacramento e Rosario: 26 dicembre alle 21.15 il tradizionale concerto gospel natalizio con il coro polifonico ‘Spontini’. Sabato 28 doppio appuntamento alle 19 Santa Messa e concerto ‘Puer natus’ con la corale ‘Crypta Canonicorum’; alle 21.30 concerto inserito nel Fermo Vocal Fest ‘Dies est laetitae’ con il tenore Matteo Laconi, la cornamusa di Gionni Scriboni, e l’organo di Maurizio Maffezzoli. Ci saranno appuntamenti di letture animate per bambini in biblioteca; giochi in famiglia a cura del ‘Centro sociale anziani’, i babbi Natale in bicicletta che alla vigilia consegneranno i doni ai bimbi del paese; e ovviamente il 5 gennaio presso i giardini pubblici ci sarà l’arrivo della Befana.

Alessio Carassai