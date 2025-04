Un nome per la costa. Via al contest sul turismo

Un nome per raccontare un territorio, declinato in infinte bellezze, borghi, spiagge e possibilità. È il senso di Cantiere Turismo, il progetto che ha l’obiettivo di creare una identità per la costa fermana unendo le forze dei comuni che la rappresentano. Entra nel vivo, con l’avvio ufficiale della consultazione pubblica per la scelta del nome della nuova destinazione turistica, il percorso di costruzione condivisa di un brand turistico territoriale che vede insieme sei Comuni costieri della Provincia di Fermo – Altidona, Campofilone, Fermo (Comune capofila), Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Fino al 30 aprile 2025 sarà possibile partecipare online collegandosi al sito cantiereturismo.it, leggere il regolamento e inviare il proprio voto o proposta.

Si potrà esprimere la propria preferenza tra le proposte emerse nel corso del percorso partecipativo, oppure suggerendo un nome nuovo che rappresenti al meglio il territorio, la sua anima e le sue potenzialità. Il progetto Cantiere turismo, coordinato dal Comune di Fermo, ha coinvolto amministrazioni, operatori, stakeholder e cittadini in una fase preliminare di ascolto e co-progettazione. Obiettivo: creare un’identità forte, riconoscibile, capace di valorizzare le peculiarità di ogni singolo Comune all’interno di una visione strategica unitaria.

"Asset strategici, promozione, sostenibilità, modelli di sviluppo, dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Fermo Annalisa Cerretani, temi che stiamo toccando nel nostro territorio con il progetto Cantiere Turismo, che dopo gli incontri di co-progettazione, passa ora ad un altro step con la consultazione pubblica per l’individuazione del nome del brand dei Comuni della costa del Fermano. Un’altra iniziativa che punta ad ampliare il coinvolgimento dei cittadini nel costruire una visione strategica del turismo nel nostro territorio". Il progetto Cantiere Turismo, rientra negli interventi previsti dalla Strategia Territoriale urbana Soft Blue Fermano cofinanziata dal PR FESR 2021-2027 che vede insieme le città di Fermo, Pedaso, Altidona, Campofilone, Porto S. Giorgio e Porto S. Elpidio impegnate nel dare una nuova prospettiva al territorio, integrando le peculiarità dei sei comuni in una visione di sviluppo condivisa. "L’obiettivo di Cantiere Turismo è quello di costruire un brand autentico e distintivo, raccontano ancora i responsabili dell’iniziativa, deve essere un’immagine capace di raccontare l’identità e i valori unici della destinazione turistica, al contempo individuando i mercati turistici più adatti a recepire il valore del patrimonio storico, culturale e ambientale di questo territorio". Tra le proposte emerse Costa d’autore, Costa dei borghi sospesi, Costa del Benessere, Costa della Sibilla o Costa delle Tipicità. Ma, come era inevitabile, sui social c’è già chi scherza: dalle improbabili Costa Concordia e Costa Crociere a Riviera della Sibilla e Lidi Blu del Fermano, C’ anche chi posta il lato b di lcune fantomatiche turiste, e chi invece si appassiona per trovare una denominazione degna delle bellezze del territorio.

Insomma, il contest è appena partito.