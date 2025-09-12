Un nuovo campus tecnologico: ok alla candidatura per il bando

Un nuovo campus tecnologico – professionale per l’Its Nuove Tecnologie per il Made in Italy su due sedi, una a Fermo e l’altra a Porto Sant’Elpidio (qui ha sede la Fondazione Its). Al momento, si tratta di una progettazione e di una candidatura presentata alla Regione, in adesione a un bando per la creazione di un campus con cui puntare a rafforzare la capacità attrattiva e formativa della regione. Uno solo il progetto che la Regione potrà selezionare in vista del finanziamento ministeriale (per la sola fattibilità). "Se il progetto andrà a buon fine – auspica il presidente Its Smart Academy, Andrea Santori - avremo due poli: uno a Porto Sant’Elpidio per la calzatura, il marketing, agroalimentare e la logistica e uno a Fermo, che sarà dedicato a meccatronica, robotica, Ict e informatica". A Porto Sant’Elpidio, il nuovo campus dovrà sorgere nel sedime della scuola primaria Collodi (inagibile e rimasta inutilizzata dal dicembre 2023) e in una superficie di 4mila mq in via Legnano (adiacenti al polo in cui insistono le scuole medie e l’istituto superiore Urbani): spazi destinati a corsi per la calzatura (con tanto di fabbrica pilota), marketing, agroalimentare e logistica. A Fermo, si prevedono aule e laboratori nella sede di Piazzale Michelangelo e ospitalità nell’ex Conceria. Nella nuova sede saranno ospitate le attività formative dell’Its, percorsi scolastici quadriennali degli istituti tecnici e professionali, attività formative degli enti e le collaborazioni con le Università e le imprese del territorio, oltre a una seconda sede destinata solo a residenza studentesca (50 posti letto). L’intervento punta alla realizzazione di spazi adeguati alle esigenze didattiche, laboratori tecnologici di ultima generazione, ambienti condivisi dedicati all’orientamento, ricerca applicata, trasferimento tecnologico e autoimprenditorialità oltre che a moderni e funzionali spazi per accogliere gli studenti nella residenza. "Il nuovo progetto consentirà di integrare e valorizzare in un unico polo le competenze, le strutture e le risorse, offrendo agli studenti percorsi formativi di qualità, maggiormente connessi con le richieste del sistema produttivo e con le trasformazioni del mercato del lavoro - commenta Santori –. È un progetto molto importante per il territorio e ringrazio il sindaco di Porto Sant’Elpidio e le istituzioni per l’appoggio che ci hanno offerto finora". Ad oggi sono 8 i corsi di alta specializzazione tecnica dell’Its su moda, logistica, meccatronica, agroalimentare, tecnologie dell’informazione (Ict) e coinvolgono oltre 150 studenti.

m.c.