Un nuovo finanziamento per Montevarmine

Un luogo per metà di Fermo e per metà di Carassai, pieno di storia, di bellezza, di natura, di possibilità. Arriva davvero un futuro possibile per Rocca Montevarmine, nei giorni scorsi il commissario per la ricostruzione Guido Castelli era a Fermo con il sindaco Calcinaro e il suo collega di Carassai, Gianfilippo Michetti, per parlare proprio del recupero della Rocca di Montevarmine: "Un gioiello nel territorio Fermano che, nonostante i danni del terremoto, era rimasto fuori da ogni traiettoria di finanziamento perché appena fuori dal perimetro del cratere, nel comune di Carassai – commenta Castelli –. Con l’ordinanza dedicata alle opere pubbliche da ricostruire nelle Marche abbiamo posto rimedio, assegnando a questo importante polo culturale 4 milioni e 350mila euro che serviranno per restituire il complesso, tra cui la torre merlata e la chiesa. Un finanziamento che va ad aggiungersi ai 350mila euro per il cimitero".