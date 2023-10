Un nuovo sito per il Comune grazie al Pnrr

Il Comune ha adottato un nuovo sito internet e il dirigente Popolizio, che ne è uno degli artefici, ha voluto spiegarne la struttura: "ll restyling del nostro sito non tocca solo una veste grafica ma anche la struttura che si ampia di nuove categorie e contenuti e diventa un prezioso strumento di comunicazione per tutti coloro che hanno necessità di integrarsi con la città di Porto San Giorgio". Spiega che: "Per la realizzazione di questo straordinario strumento di informazione il Comune ha partecipato alla misura piano digitale 2026 ottenendo i finanziamenti del Pnrr. Ci muoviamo nel contesto della cittadinanza digitale, cioè la cittadinanza in cui ci sono grandissimi cambiamenti nei rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione indotti dai mutamenti tecnologici, organizzativi e amministrativi": "La cittadinanza digitale – aggiunge – è disciplinata da una serie di norme secondo cui il cittadino ha dei diritti digitali da far valere nei confronti della Pubblica Amministraione, per questo motivo essa si deve organizzare. Allora nascono una serie di norme volte ad attrezzare la Pa. stiamo passando dalla modalità manuale alla modalità digitale. Faremo sì che questi diritti vengano esercitati con degli strumenti che metteremo a disposizione. Nell’agenda digitale del Pnrr c’è il principio Ones Only cioè l’amministrazione deve chiedere solo una volta al cittadino per semplificare e questo è il principio di tutti i canali digitali della Pa".