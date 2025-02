Un nuovo volume per i Quaderni montegiorgesi

La collana dei ‘Quaderni Montegiorgesi’ si arricchisce di un nuovo volume dal titolo ‘Il canto agreste’ di Amedeo Polci che raccoglie poesie in dialetto montegiorgese. Il nuovo libro verrà presentato oggi 8 febbraio alle 18 nel salone di palazzo Passari, sede del municipio, dove sarà l’autore a raccontare come sono nate alcune delle poesie alcune delle quali verranno lette sul momento. Poesie che raccontano Montegiorgio nella sua quotidianità attraverso le persone, fissando uno sguardo nella storia che arriva fino ai giorni nostri. Tanto per fare un accenno: "Ardeta e una frazione silenziosa, fatiga tutti, qui non c’è ricconi".

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione, l’associazione culturale Archeoclub sezione di Montegiorgio e la Fondazione Carifermo, che da anni attraverso vari protagonisti, appassionati di storia, ricercatori e semplici curiosi che vivono il territorio, lavorano per tramandare alle future generazioni la storia, le tradizioni e i personaggi che hanno dato lustro al paese. Un patrimonio culturale immenso che decine di volumi ognuno dedicato ad un aspetto differente della storia, dell’arte e della cultura montegiorgese.

a.c.