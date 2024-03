Un omaggio a Lina Ciucci

Venerdì 8 marzo, presso la Sala Assemblee della Cassa di Risparmio di Fermo a Fermo, si terrà l’incontro ’Lina Ciucci: in una donna, mille donne’. L’evento, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e dalla Carifermo Spa in collaborazione con il Comune di Montefiore dell’Aso, fa parte di un cartellone di iniziative che si terranno nel corso dell’anno per ricordare i 150 anni dalla nascita di Adolfo De Carolis (6 gennaio 1874 Montefiore dell’Aso, 7 febbraio 1928 Roma). A partire dall’opera giovanile dell’artista “Donna con foulard rosso”, sarà proposta una riflessione sulla figura femminile nei lavori di Adolfo De Carolis.

Alle ore 17,30, dopo i saluti del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo

Giorgio Girotti Pucci, del Sindaco di Montefiore dell’Aso Lucio Porrà e della nipote di Adolfo De Carolis, Donella De Carolis, Stefano Papetti interverrà su ’L’eterno femminino: la bellezza ideale nei dipinti di De Carolis’.