"Un onore per me essere il segretario dei giovani dem"

"È per me un onore essere fondatore e segretario dei GD, Giovani Democratici", il consigliere comunale Christian De Luna esprime la propria soddisfazione per la nascita a Porto San Giorgio della sezione dei giovani Dem: "La mia esperienza politica – spiega – nasce civica, sempre caratterizzata da amore e passione nei confronti della politica e della città dove sono nato. La vera attività politica, tuttavia, si realizza attraverso il suo contenitore più ampio e democratico: un partito. Possiamo tornare ad essere un partito del popolo democratico, nel nostro piccolo partendo dal nostro territorio e dalla nostra regione. C’è una grande opportunità dopo il rinnovamento della classe dirigente scaturito dalle ultime primarie". Secondo De Luna, la politica deve tornare ad accendere le speranze, i sogni e le passioni. "Siamo aperti a quanti e quante vorranno aderire al nostro progetto", conclude.