"Un paese senza scuole che sta morendo"

"Ordinaria amministrazione che diventa opera faraonica": così la minoranza di Avanti Montegranaro liquida l’attività della giunta del sindaco Endrio Ubaldi e la comunicazione che ne viene data in particolare via social. "Ubaldi si è messo a contestare le critiche che abbiamo sollevato – replicano i consiglieri di opposizione –, rispondendo alle nostre ‘bugie’ con affermazioni piene di inesattezze e discorsi propagandistici". Sulla guardia medica, ad esempio, "siamo stati noi a convocare un consiglio comunale aperto sulla questione e, oggi, a differenza di quanto sostiene Ubaldi, il servizio non è a pieno regime". Sulla attenzione riservata a Villa Luciani, esaltata come porta d’ingresso della città che, perciò doveva presentarsi al meglio a chi arriva, "il sindaco ha semplicemente deviato il discorso", essendosi soffermato sulla rotatoria che è in fase di realizzazione e su altri interventi in programma per i prossimi mesi. Più caro ad Avanti Montegranaro, il tasto dell’Informagiovani, "dove il sindaco ignora che la decisione di aprirlo è frutto delle continue pressioni di questo gruppo consiliare" dicono ricordando che, nel periodo di vacanza del servizio, aveva creato uno sportello social per dare risposte a giovani che chiedevano informazioni. Altro tema dolente e da sempre portatore di polemiche, la scuola: "Abbiamo messo al riparo il bilancio, già sano – dice Avanti Montegranaro –, ma chi mette al riparto il diritto all’istruzione dei nostri figli? Né Ubaldi risponde sugli impianti sportivi, sullo sportello lavoro e sul tema dell’ambiente e della pulizia del territorio. Come mai?". Tanto basta alla minoranza per concludere che "la strategia è sempre quella. La stessa che fa dichiarare tempi record per la realizzazione dei lavori alla palestra di San Liborio e che fa sembrare l’intervento qualcosa di straordinario e concesso da ‘sua maestà’ quando, invece, si tratta di dovuta e ordinaria amministrazione e sarebbe stato alquanto grave non procedere in quella direzione". Avanti Montegranaro ci mette pure il carico, facendo notare che "in questo caso, è dovuto addirittura intervenire il privato a dare supporto per l’intervento sulla palestra che, altrimenti, forse non sarebbe stato neanche realizzato". Il monito finale: "Invece di sponsorizzare ogni piccola opera come mastodontica, Ubaldi farebbe meglio a impegnare le sue forze a risolvere le grandi problematiche di questo paese senza scuole che, sta lentamente morendo".

