"Un palacongressi per salvare gli alberghi"

"E’ la solita storia" dice palesemente contrariato il presidente dell’associazione albergatori Ataf, Gianluca Vecchi, riferendosi al fatto che gli operatori al termine di una stagione balneare si ritrovino quasi sempre a fare i conti con un calo delle presenze e quindi degli affari. Non ha fatto eccezione l’estate appena trascorsa: "Chiaramente – precisa Vecchi – dobbiamo aspettare i dati ufficiali. Però, sentendo i colleghi, posso affermare che un calo c’è stato soprattutto nel mese di agosto, anche se in misura inferiore rispetto al 30% diffuso da alcuni mass media". "Una cosa è certa – aggiunge –: non si può andare avanti così, è necessario aggredire la situazione e cambiare passo".

Presidente Vecchi, come ritiene si possa fare?

"In primo luogo puntando sulla destagionalizzazione".

Proposte?

"La più importante riguarda la costruzione di un palazzo dei congressi che aumenterebbe i tipi di turismo da perseguire rispetto ai soli due di cui disponiamo, che sono il balneare e il religioso legato al centro mondiale dei neocatecumeni. Ma non sono più sufficienti per far sopravvivere le strutture alberghiere di Porto San Giorgio e del Fermano che attualmente hanno un’occupazione media annua intorno al 25 - 30 % inferiore a quella italiana del buon andamento dell’azienda per cui dovrebbe essere di 70-80% per fare fronte a tutti i costi che in questi anni si sono decuplicati". L’idea del palacongressi non è nuova.

"In effetti alcuni anni fa si era ipotizzato di realizzare una struttura polivalente nell’ex mercato ittico, in posizione centrale rispetto a 7-8 alberghi e ben collegata a tutte le vie di comunicazione".

In che modo un pala congressi risolleverebbe il turismo di Porto San Giorgio?

"Creando altre forme di turismo: vi si può fare la convegnistica, le fiere, gli spettacoli, eventi di ogni genere anche sportivi. Oltre a questo bisognerà dotarlo di beauty Farm, Spa, piscina, centro di talassoterapia che andrebbero a sopperire alla carenza di tali servizi e permetterebbe di attuare un turismo legato al benessere. Quindi parliamo di quattro forme in più di turismo oltre alle due che attualmente abbiamo. Io penso che questa sia la mossa vincente con il conseguente incremento delle presenze di cui, tra l’altro, fruirebbe tutto il tessuto commerciale cittadino. Ci auguriamo che l’attuale amministrazione comunale riesca a cogliere questa necessità per poter insieme all’associazione di categoria creare il prima possibile le condizione perché si possa realizzare"

Silvio Sebastiani