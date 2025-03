‘Un palco all’opera’. Torna la musica colta al teatro Marconi

Il Teatro ‘G. Marconi’ di Francavilla d’Ete torna dopo un periodo di sosta, ad ospitare un eventi dedicato alla musica colta. Si tratta del concerto ‘Un palco all’opera’, promosso dall’Amministrazione in collaborazione con la Pro Loco, che si svolgerà domenica alle 18. Protagonisti i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo con Fabio Spinsanti al pianoforte. Viene proposto un affascinante viaggio nella musica nell’Ottocento, dando forma e suono a grandi pagine d’opera di Verdi, con arie e duetti tratti da Falstaff e Don Carlo. Si proseguirà con le esecuzioni di alcuni esponenti della ‘Giovane Scuola’, un gruppo di operisti italiani emergenti a cavallo tra il penultimo e l’ultimo decennio del XIX secolo: per loro un vasto repertorio con arie e pezzi d’assieme tratti da Zazà di Leoncavallo, Adriana Lecouvreur di Cilea, Cavalleria rusticana di Mascagni, Edgar, La Bohéme, Madama Butterfly di Puccini. A chiudere la celebre aria del ‘Toreador’ Escamillo dalla Carmen di Bizet. Ad arricchire le esibizioni e i soprani Valentina Dell’Aversana e Nadia Kichula, il mezzosoprano Vardui Pozoyan e il baritono Rza Khosrovzade. Per info 339-8440560 o 0734-966131.