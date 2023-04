Un parco per non dimenticare le vittime della strada

Non è trascorso neanche un anno da quando, nell’agosto 2022, in un tragico incidente stradale ha perso la vita Enrico Pichierri, 24enne, residente in città con la famiglia, dopo essersi trasferiti da San Severino. "Era il suo ultimo giorno di lavoro, poi sarebbe dovuto partire in vacanza" raccontano la mamma, Albina, il babbo Luigi, la sorella Valeria, davanti al giardino tra via Piacenza e via Firenze (zona sud della città) che, grazie a loro, è stato arredato con attrezzi sportivi, una panchina con la scritta ‘Non mollare’ (con un QrCode per non dimenticare chi era questo ragazzo), con nuovi alberi. Un giardino addobbato a festa, con palloncini gialli e arancioni, da ieri, intitolato alle ‘Vittime della strada’. "Abbiamo voluto farlo perché Enrico era un grande sportivo, perché amava la vita. Quella vita che lui ha perso ma che, donando gli organi, ha regalato ad altre persone. Quella vita che vogliamo celebrare trasformando il nostro dolore in qualcosa di positivo" dicono i Pichierri. La loro proposta è stata subito condivisa dall’amministrazione, a partire dal vicesindaco, Daniele Stacchietti, con cui hanno individuato l’area da destinare a una iniziativa tanto coraggiosa e simbolica. Si mostrano forti, i familiari di Enrico, ostentando mesti sorrisi, fino alla benedizione e allo scoprimento della targa ‘Parco Vittime della strada’. Ma vedere quella scritta li punge nel vivo, fa riprendere il sopravvento al dolore e trattenere le lacrime, per loro, diventa impossibile. "Come ci ha insegnato Enrico – dice il sindaco Nazareno Franchellucci –, le tragedie si possono trasformare in situazioni straordinarie. Lui lo ha fatto donando gli organi. La sua splendida famiglia decidendo di creare un luogo di aggregazione e di monito per tutti". "Vi ringraziamo – le parole di Valeria - perché questo è un progetto di cuore, che ci ha dato tanta forza".

Presenti amministratori, consiglieri comunali, parenti e tanti amici. Tra loro Luigi e Vilma che, nell’agosto del 2009, hanno perso il figlio, Andrea Pichierri (27 anni) in un tragico incidente stradale, che si uniscono in un infinito abbraccio a genitori con cui condividono il cognome e il pesante fardello di un dolore che non finisce mai, e faranno una donazione in quello stesso giardino. Tutti insieme, inseguono con lo sguardo quei palloncini fatti volare in cielo ai quali i Pichierri hanno affidato parole affettuose per farle arrivare in alto, fino ad Enrico.

m. c.