"Un percorso a ostacoli per pazienti e famiglie: assurdo"

I farmaci ospedalieri? Oggi possono ritirarli a Macerata solo i residenti in questa Ast, e la regola vale per tutte le aziende sanitarie. "È un bel problema per chi, come me, lavora e vive in questa città ma ha i genitori anziani a Servigliano", spiega un maceratese. "L’altro giorno – racconta – sono andato all’ospedale di Macerata a ritirare un farmaco particolare per mio padre. Ma alla farmacia ospedaliera, quando hanno visto che la ricetta veniva dall’Ast di Fermo, mi hanno detto che non potevano darmelo e che sarei dovuto andare in ospedale a Fermo. Io ho provato a chiedere se ci fossero alternative, ma mi è stato risposto che non è possibile fare diversamente. Dunque io, che sono figlio unico, dovrei partire ogni due settimane da Macerata, andare in ospedale a Fermo, prendere la medicina e infine andare a Servigliano dai miei genitori, e infine tornare a Macerata. Per me, e penso di non essere il solo in questa situazione, è una complicazione enorme e mi sembra incredibile che non si possa trovare una soluzione alternativa, un più semplice, ad esempio consentendomi di ritirare il farmaco alla farmacia di Servigliano. Mio padre è un paziente noto all’Ast, sanno quali farmaci prenda, forse sarebbe possibile evitarmi di andare a Fermo. Tra l’altro, io alla fine in qualche modo cerco di organizzarmi, ma è possibile che altri non abbiamo la possibilità che io, e come dovrebbero fare. Tra l’altro, lo stesso problema si presenta con le case di riposo: quando ci ho pensato per mia madre, avevo pensato a quella di Gualdo, ma è in territorio dell’Ast di Macerata dunque inaccessibile per chi è residente nel territorio dell’Ast di Fermo. La più vicina tra quelle del Fermano potrebbe essere molto più lontana, e anche questo diventerebbe un ulteriore problema. Possibile che non ci sia un modo per superare queste difficoltà? Ho anche pensato di spostare i miei genitori da me, ma loro sono legati al paese e non conoscono questa città, non sarebbe uno spostamento positivo per loro". La situazione era già stata segnalata alla direzione dell’Ast di Macerata. "Le farmaciste – conferma la sub direttrice sanitaria Daniela Corsi – mi hanno detto di aver ricevuto molte lamentele per questo problema. Ma noi stiamo rispettando la legge regionale, che impone che ognuno prenda i farmaci nell’Ast di residenza. Non possiamo fare altro che adeguarci".