Un piano urbano per la mobilità dolce

L’amministrazione comunale ha deciso di dotarsi del Pms (Piano Urbano di mobilità sostenibile). Servirà a programmare interventi tesi a favorire la mobilità dolce, incidere sulla qualità dell’aria e realizzare un sistema di ciclabilità diffuso nel territorio. A tal proposito La Regione ha approvato il bando pubblico per la concessione di contributi ai Comuni marchigiani, con popolazione tra 10.000 e 100.000 abitanti per la redazione dei piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS). La regione ha altresì aggiornato l’elenco delle istanze ammesse a contributo. Tra esse quella del comune di Porto San Giorgio che ha ottenuto l’assegnazione di 28.088,59 euro, suddiviso nelle due annualità 2024/2025 in €14.044,30. Euro. L’Amministrazione comunale sangiorgese ha dato altresì atto che, trattandosi di acquisizione di servizio di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, può procedere direttamente e autonomamente all’affidamento dell’appalto. Vista inoltre la norma la quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tutto questo premesso la stessa amministrazione ha ritenuto di procedere mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement Tuttogare messa a disposizione da Asmecomm.