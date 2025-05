Un pieno di dieci medaglie per il Drago del Tao

L’Asd Kung Fu Drago del Tao ha partecipato lo scorso fine settimana al torneo internazionale di Kung Fu World Championship - Cup C.K.A. 2025 a Perugia. Il gruppo sportivo fermano guidato dal maestro Sergio Ciccoli e dagli istruttori Adriano Recchioni e Oscar Tofoni, ha conquistato ben due ori, cinque argenti e tre bronzi.

Monica Santroni nella categoria over 40 anni ha conquistato un oro nelle forme mani nuda e un bronzo nelle armi lunghe, mentre Erika Mureni nella cat. 10-12 anni vinceva un argento forme mani nude; Elisabetta Bachan invece conquistava un bronzo sempre nella categoria mani nude ma over 18 anni. Da menzionare anche il 4° Posto di Sayaka Muras e il ritorno alle competizioni del M° Ciccoli che nella categoria combattimento dimostrativo cinture nere insieme all’istruttore Luca Marsili e il vice Filippo Cognigni si sono piazzati al quinto posto.

Nei combattimenti specialità Light Sanda, dove Adrea Porfido ha vinto un oro nella categoria 14-16 anni, mentre nella over 18 anni un argento per Paolo Marsili cat. -70kg e un altro per Filippo Cognigni nella - 90 Kg che si è giocato una bella finale con il Campion Italiano in carica, mentre al primo match d’esordio Mario Diadoro vinceva un bronzo. Per le categorie dei più piccoli due argenti per Muras Sayaka 11 anni e Mureni Erika 10 anni, che hanno combattuto bene due finali molto intense.