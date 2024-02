"Un pieno di mercatini". La città guarda all’estate

"Questa estate a Porto San Giorgio avremo un pieno di mercatini che costituiranno la più consistente e valida delle manifestazioni di accoglienza". Il loro programma è già stato sviluppato e deliberato. In tempi neanche tanto lontani veniva criticata l’amministrazione comunale che li organizzava perché in genere esponevano cianfrusaglie e non avrebbero dato affidamento come manifestazioni di accoglienza. Soldi sprecati. Inoltre gli ambulanti provenienti da fuori paese erano osteggiati da molti operatori locali probabilmente perché ne temevano la concorrenza. Nel corso degli anni però il loro numero è venuto via via crescendo, non solo d’estate, ed è anche migliorata la qualità della merce esposta. Gli operatori di Porto San Giorgio non li hanno più contestati avendo concretizzato che la loro presenza richiama gente di cui anche loro possono usufruire. La giunta municipale per l’estate prossima ha già deliberato il programma dei mercatini che ritiene di grande rilevanza per l’economia locale nonché di interesse pubblico allo svolgimento degli eventi finalizzati a promuovere attività dei settori commerciali, turistici e dei servizi, attirando un numero considerevole di visitatori e producendo effetti positivi per la stessa economia locale.

Per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, oltre all’offerta economica complessiva di 250 euro, l’Ataf si impegna a sostituirsi economicamente all’amministrazione comunale per: 6.000 euro per il servizio gratuito Summer Bus 2024 di collegamento del sud della città con il Centro della stessa durante l’estate 2024; 900 euro per il finanziamento e la gestione della App di Porto San Giorgio, che l’amministrazione potrà utilizzare indirettamente per presentare tutti gli eventi della città; 5.000 euro per il servizio informativo. Totale 11.900 euro. Avremo mostre mercato i martedì dal 2 luglio al 27 agosto tranne il 13 agosto sul viale Buozzi dalle ore 17 alle 24; tutti i mercoledì dal 3 luglio al 28 agosto dalle ore 17 alle 24 sul lungomare sud, tra le vie Rossini e Kennedy; nei giorni 14-15–21-22 dicembre sul viale don Minzoni dalle 8 alle 20, sul lungomare centro 22-23 giugno, 13-14 e 27-28 luglio, 13-14–15, 31 agosto - 1 settembre. Via Oberdan: 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 giugno; 13-14, 20-21, 27-28 ; 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31 agosto-1 settembre, 7-8 settembre. Previsti anche nei secondi fine settimana di febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre.

Silvio Sebastiani