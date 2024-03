Un pomeriggio di emozioni con i donatori

E’ stato un bellissimo momento di condivisione e partecipazione quello tenutosi nella sede della Croce Azzurra, presenti i vertici e i donatori di Avis, Aido e Admo. Sono intervenuti il presidente dell’Avis, Sandro Birilli con la testimonianza di Andrea con 133 donazioni in 43 anni. Per Admo, Danilo Lanciotti ha sfatato il mito della donazione di midollo osseo, lasciando poi la parola al giovane donatore elpidiense, Edoardo, a Laura che è tornata alla vita dopo aver ricevuto il midollo da un donatore compatibile e a Tony, papà di una bimba affetta da leucemia che non ha trovato il donatore compatibile e purtroppo non ce l’ha fatta. Per Aido e Aned (Emodializzati e trapiantati) Samantha ha raccontato di come, a causa di una rara malattia, ha dovuto dire addio alle sue passioni sportive ma è tornata a praticarle dopo aver ricevuto la chiamata per due polmoni destinati a lei e adesso fa parte della nazionale italiana dializzati di pallavolo. Orgoglioso della riuscita dell’incontro il presidente della Croce Azzurra, Roberto Mazzoni.