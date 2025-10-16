Un pregiudicato tra i clienti. Licenza sospesa per il bar

All’interno di quel bar, benché avesse cercato di fuggire, avevano arrestato un noto pregiudicato nonostante il titolare avesse cercato di ostacolare i poliziotti in azione. Per questo motivo il questore di Fermo, Luigi Di Clemente, ha disposto la sospensione della licenza del locale di Porto Sant’Elpidio situato in piazza Giovanni XXIII. Il provvedimento arriva a seguito dei gravi episodi verificatisi lo scorso 3 ottobre all’interno dell’esercizio commerciale. In quella circostanza, gli agenti della squadra mobile avevano arrestato, all’interno del locale, al termine di un lungo inseguimento, un uomo di 50anni residente a Fermo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti in materia di stupefacenti e reati contro la persona. Il malvivente, nel 2017, era già stato arrestato sempre a Porto Sant’Elpidio, con un ingentissimo quantitativo di cocaina.

Al momento del fermo, l’uomo aveva reagito con violenza, opponendo dura resistenza e cercando in tutti i modi di sottrarsi all’arresto. Durante le concitate fasi dell’intervento, il titolare del bar non solo non aveva collaborato con i poliziotti durante i gravi fatti, ma anzi aveva cercato fattivamente di impedire il compimento dell’attività di polizia giudiziaria, tenendo anche un comportamento gravemente ingiurioso e oltraggioso, ostacolando l’operato degli agenti e contestando il loro intervento. Inoltre, durante i precedenti controlli dell’attività, in più occasioni, la polizia aveva identificato avventori gravati da precedenti penali per reati legati alla droga, all’abuso di alcol e all’inottemperanza di misure di prevenzione. Un quadro che, secondo il questore, conferma come il locale fosse diventato un abituale punto di ritrovo per soggetti pregiudicati e il titolare fosse connivente nel tollerare le condotte illecite perpetrate dai suoi avventori, circostanza questa che ha fatto emergere come l’esercizio pubblico rappresentasse un pericolo per la sicurezza dei cittadini e, in particolare, per i residenti della zona. Alla luce dei fatti e al fine di prevenire il reiterarsi di episodi analoghi, il questore ha firmato un provvedimento di sospensione della licenza per la durata di quindici giorni ai del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ritenendo necessaria tale misura per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Fabio Castori