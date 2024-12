Un presepe vivente per la magia del Natale

Il presepe vivente è la novità che quest’anno l’amministrazione comunale di Porto San Giorgio ha inteso proporre alla città. Gli organizzatori promettono una rappresentazione bella, nuova e affatto diversa grondante sangiorgesità. Certo personaggi di un presepe sono quelli, ma nessuno vieta renderli più sangiorgesi possibile anche nei vestiti, negli atteggiamenti e nella interpretazione di scene di vita quotidiana. Riteniamo, ad esempio che non si commette uno strafalcione se al posto dei pastori mettiamo dei pescatori. Il presepio verrà posto in esposizione alle ore 16 di domenica 29 alla Rocca Tiepolo. Soddisfazione dell’assessore Lanciotti ipotizzando che la rocca possa essere usata anche d’inverno ha rimarcato il valore di questo evento. "Tutto è nato da un incontro con l’associazione La Margutta di Corridonia nell’ambito di Marche Storie – racconta l’assessore – e da li abbiamo dato vita ad un lavoro di coinvolgimento di associazioni cittadine che conservano pezzi e costumi della storia della città. Tanto entusiasmo, questo il punto di forza". L’edizione 2024 de Il castello dei Presepi si arricchisce dunque di una novità caratterizzante a cui tiene molto l’assessore al turismo Giampiero Marcattili: "Siamo riusciti ad aprire la Rocca. Sono tre anni che inseguo questo traguardo e il coinvolgimento di così tanti sangiorgesi è motivo d’orgoglio. Avremo più di 60 figuranti che rappresenteranno la vita del Borgo Marinaro tra mestieri e scene di vita storiche". Proloco in prima linea con il Presidente Giorgia Squarcia e Catia Fragoletti a coordinare il progetto fatto di scenografie e costumi custoditi dalle donne dell’Associazione Gessare Cappellette o gli abiti de li marina della Don Bosco, oltre a meccanismi e pezzi unici de La Margutta. Alla conferenza ha preso parte anche il parroco di San Giorgio Don Mario Lusek: "Mentre la chiesa si trova a vivere un calo delle presenze -racconta – sta emergendo un attaccamento al sacro destituzionalizzato. Il presepe è un simbolo storico che nasce nell’800 per mano di San Francesco: una scena semplice che rappresenta un evento incredibile che ha cambiato l’umanità". La chiosa del sindaco Vesprini: "E’ stato Marcattili che ha avuto che ha avuto l’idea 6 anni fa di fare qualcosa che potesse contraddistinguere Porto San Giorgio attraverso il presepe biblico".

Silvio Sebastiani