Un questionario per capire i bisogni dei più giovani

Quali sono le esigenze dei giovani? Quali le loro richieste? Quali i servizi di cui possono aver bisogno? È per dare risposte a questi interrogativi e calibrare su di esse servizi e proposte da offrire ai ragazzi, che l’Ambito XX, dando seguito a un progetto partito nel 2021, ha elaborato un questionario ‘Fai sentire la tua voce’ riservato a cittadini dai 14 ai 35 anni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano, che hanno tempo fino al 30 novembre per compilarlo in forma anonima. "Arriviamo alla fine di un percorso teso a coinvolgere i giovani a ogni livello – osserva il sindaco Massimiliano Ciarpella alla presentazione del questionario nella biblioteca ‘Cuini’ – e l’obiettivo è di dare a chi opera tra i giovani e alle pubbliche amministrazioni uno strumento per comprendere meglio le esigenze e le richieste di queste fasce d’età, a livello di opportunità, interessi, orientamento, formazione". Quando il progetto è partito, "è emersa l’esigenza di conoscere meglio un mondo spesso sconosciuto – le parole di Pamela Malvestiti, coordinatrice d’Ambito – per il quale si rischia di erogare servizi non perfettamente confacenti alle reali esigenze dei giovani. E’ stato avviato un percorso partecipativo che ci ha portato al questionario. Maggiore sarà l’adesione, più i risultati saranno significativi e potranno orientare azioni efficaci". Giulia Bernardini, coordinatrice del progetto, ha ricordato la fase di preparazione del questionario: "Dopo una serie di incontri con i ragazzi degli Informagiovani abbiamo individuato delle macrotematiche e inserito tutti gli argomenti sollevati dai giovani, che toccano aspetti del benessere psicologico della dipendenza digitale, dello sport della dispersione scolastica". Per Annalinda Pasquali (polo Urbani) "questo progetto è uno strumento utile anche per la scuola, per combattere la dispersione scolastica e migliorare l’offerta formativa, calibrandola sulle esigenze degli studenti. A oggi, già 5 classi dell’Urbani hanno compilato il questionario". Per Loretta Morelli (assessore Monte Urano) il questionario "è un modo nuovo di lavorare. Questa non è una società per i giovani, qui si cerca, con una visione inedita, di avvicinare queste fasce di età e guardarle da una diversa prospettiva". Il vicesindaco di Sant’Elpidio a Mare, Roberto Greci, ha ricordato che "questa indagine arriva al momento giusto, dopo una pandemia, per cui auspico una piena collaborazione dal mondo delle associazioni, anche sportive". "Tocca a tutti noi, amministratori e operatori, impegnarci perché il questionario abbia la più ampia diffusione" il commento dell’assessore di Porto Sant’Elpidio, Elisa Torresi.