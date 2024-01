Un restyling per gli attrezzi sportivi nella pineta

Sono in corso, in questi giorni, i lavori di restyling e riqualificazione degli attrezzi per attività sportive presenti sul lato mare della pineta demaniale, a ridosso della nuova pista ciclabile che la attraversa. I primi ad accorgersi di questa novità sono stati alcuni fruitori di quelle installazioni che hanno accolto di buon grado l’intervento, più che necessario viste le condizioni fatiscenti delle attrezzature sportive dovute sia al passare del tempo, sia a frequenti atti vandalici che, ogni volta, danneggiano beni pubblici e impediscono a chi frequenta quei luoghi di praticare attività sportiva. Sul posto, sono state installate anche delle cyclette, così come sono state sostituite alcune installazioni, per cui pur accogliendo con favore questa novità, l’augurio dei fruitori di quegli spazi è che ci sia il dovuto rispetto da parte di tutti i cittadini e che non si verifichino i soliti atti vandalici che danneggiano la cosa pubblica, vanificando gli sforzi, anche economici, del Comune.