Un restyling per l’area verde vicino al vecchio campo sportivo: nuova scalinata per Amandola

Sarà riqualificata l’area verde che si trova in prossimità del vecchio campo sportivo di Amandola, l’intervento prevede anche la costruzione di una più funzionale scalinata per accede al cuore del paese.

Grazie ad un finanziamento ministeriale di riqualificazione urbana del valore complessivo di 150.000 euro, l’amministrazione di Amandola guidata dal sindaco Adolfo Marinangeli, è riuscita ad affidare già da qualche settimana i lavori per la sistemazione di una vasta area verde a ridosso del centro abitato della città montana.

"Si tratta di un area verde già esistente – spiega Adolfo Marinangeli – che però a seguito del tempo e dell’usura ha subito un progressivo deterioramento. Il peccato è che si trova a ridosso di una zona residenziale. Avevamo già valutato la possibilità di un recupero e quando si è presentata l’occasione ci siamo attivati. Grazie questo finanziamento riusciremo a sistemare l’area con nuovi arredi che renderanno più fruibile la zona ai residenti, anche per concedersi qualche momento di tranquillità all’aperto".

"A conferire un valore aggiunto ai lavori – spiega ancora il sindaco Marinangeli –, sarà realizzata una nuova scalinata che permetterà di connettere in maniera rapida anche a piedi questa zona con via Cesare Battisti". I lavori stanno procedendo e dovrebbero essere riconsegnati entro l’estate, cosi da rendere la zona già fruibile per la bella stagione ai residenti e potenziali turisti. Già da qualche anno l’amministrazione ha avviato a piccoli stralci la riqualificazione di diverse zone del paese sia nel centro storico che nelle frazioni.

