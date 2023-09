Un sabato dedicato all’arte a Montegiorgio

Un sabato ricco di arte e cultura nel centro storico di Montegiorgio, che in poche ore ospiterà un doppio appuntamento. L’Amministrazione già da tempo è impegnata nell’organizzazione in numerose iniziative mirate a promuovere l’arte, la storia, le bellezze del paese; oggi alle 17 presso i locali di Sant’Agostino nel centro storico di Montegiorgio, si terrà l’inaugurazione della mostra di arte contemporanea ‘I luoghi del silenzio’, per l’occasione sei artisti tutti del territorio: Nazareno Fratini, Giuseppe Luciani, Daniele Renzi, Giovanni Scagnoli, Sauro Serrangeli e Sergio Tamanti, esporranno alcune delle loro produzioni, che mettono a nudo la sensibilità e la visione degli artisti. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 24 settembre nei giorni con orario 17 – 22,30, per informazioni è possibile contattare il 333-3185279. La giornata di oggi però non si conclude qui. Infatti, alle 21,30 nel salone principale di palazzo Passari, si terrà la presentazione del 31° volume della collana ‘Quaderni Montegiorgesi’, dedicata alla storia, tradizioni e arte di Montegiorgio, che presenterà il libro ‘Il Castello di Gabbiano’, ospiti e relatori il sindaco Michele Ortenzi, Mario Maurizi autore del libro, Mario Liberati storico di Montegiorgio, Francesco Pasquali presidente dell’Archeoclub e Agostino Regnicoli studioso di dialetto fermano-maceratese.