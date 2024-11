Un seminario per conoscere le arti marziali

L’Asd Kontatto Sport Club ha collaborato con la Federazione italiana judo, lotta, karate, arti marziali regionale, nella organizzazione, per l’intera giornata del 1 dicembre, del quarto seminario nazionale del karate che si terrà al palasport comunale. "E’ la prima esperienza di questo livello che organizziamo a Porto Sant’Elpidio" precisa il maestro di karate, Alessandro Scoli. L’Asd lavora da anni nel territorio, appartiene alla Federazione ed è riconosciuta dal Coni e Sport &Salute e, in occasione di questo seminario, "avremo l’opportunità di ospitare insegnanti e tecnici provenienti da tutta Italia". Non si tratta di una gara, ma di un evento specifico, aperto anche ad atleti e tecnici. "Un momento importante di formazione e specializzazione sulla disciplina del karate cui interverranno docenti di alto livello" dice Scoli. Tra questi, Maurizio Paradisi (wado ryu), Kohei Yamada (shito ryu), Santo Torre (shotokan ryu), Anna Grazia Baldelli (goju ryu).