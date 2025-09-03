In occasione dell’avvicendamento alla dirigenza dell’Istituto Comprensivo, i docenti, il personale Ata e il Consiglio d’Istituto rivolgono "un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica Chiara Cudini (nella foto) per questi anni di professionalità, impegno e passione con cui ha guidato l’Ic di Montegranaro. È riuscita, insieme con il suo staff, a intercettare considerevoli fondi europei consentendo alla nostra scuola di vivere grandi e importanti esperienze formative, sia per i docenti che per i ragazzi. Gli allestimenti delle nuove aule Stem e degli spazi multisensoriali innovativi hanno permesso loro di utilizzare strumenti e tecnologie all’avanguardia per approfondire discipline scientifiche, tecnologiche e matematiche in modo pratico e coinvolgente. L’apertura di tali spazi all’uso quotidiano degli alunni dimostra l’attenzione della dirigente verso una didattica moderna e inclusiva. Per tutto questo e altro ancora vorremmo manifestarle la nostra stima e il nostro più sentito grazie con l’augurio per il prosieguo di una brillante carriera".

Poi il messaggio prosegue con l’accoglienza al nuovo dirigente: "Rivogliamo un caloroso benvenuto al nuovo dirigente scolastico, Michele Gabbanelli con i migliori auguri di un sereno e proficuo anno scolastico".