Il tram di Bologna

Massimo Pandolfi
Il tram di Bologna
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maxi vincitaIncidente commercialistaSuper nonni Incendio 2 mortiChiuso caseificioTruffa trattore
Acquista il giornale
Cronaca"Un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica Chiara Cudini"
3 set 2025
MARISA COLIBAZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. "Un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica Chiara Cudini"

"Un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica Chiara Cudini"

I docenti, il personale Ata e il consiglio dell’Isc veregrense salutano la preside e danno il benvenuto a Michele Gabbanelli

I docenti, il personale Ata e il consiglio dell’Isc veregrense salutano la preside e danno il benvenuto a Michele Gabbanelli

I docenti, il personale Ata e il consiglio dell’Isc veregrense salutano la preside e danno il benvenuto a Michele Gabbanelli

Per approfondire:

In occasione dell’avvicendamento alla dirigenza dell’Istituto Comprensivo, i docenti, il personale Ata e il Consiglio d’Istituto rivolgono "un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica Chiara Cudini (nella foto) per questi anni di professionalità, impegno e passione con cui ha guidato l’Ic di Montegranaro. È riuscita, insieme con il suo staff, a intercettare considerevoli fondi europei consentendo alla nostra scuola di vivere grandi e importanti esperienze formative, sia per i docenti che per i ragazzi. Gli allestimenti delle nuove aule Stem e degli spazi multisensoriali innovativi hanno permesso loro di utilizzare strumenti e tecnologie all’avanguardia per approfondire discipline scientifiche, tecnologiche e matematiche in modo pratico e coinvolgente. L’apertura di tali spazi all’uso quotidiano degli alunni dimostra l’attenzione della dirigente verso una didattica moderna e inclusiva. Per tutto questo e altro ancora vorremmo manifestarle la nostra stima e il nostro più sentito grazie con l’augurio per il prosieguo di una brillante carriera".

Poi il messaggio prosegue con l’accoglienza al nuovo dirigente: "Rivogliamo un caloroso benvenuto al nuovo dirigente scolastico, Michele Gabbanelli con i migliori auguri di un sereno e proficuo anno scolastico".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata