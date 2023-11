Un sit-in contro la guerra

La bandiera di tutti i colori, per chiedere di tornare subito alla pace, ha visto una bella partecipazione di esponenti politici, cittadini, appartenenti alla comunità musulmana, la manifestazione che chiedeva il ritorno alla pace tra israeliani e palestinesi, perché si fermo il massacro e il rapimento di civili inermi. A organizzare un momento di riflessione il comitato 5 luglio, nato a Fermo all’indomani della morta di Emmanuel, in pieno centro città, l’appuntamento di domenica era a Piazzale Azzolino per chiedere il ritorno ai diritti umani di tutti. Presenti anche forze politiche come Sinistra italiana, il Partito democratico del fermano, e poi associazioni e cittadini che hanno voluto dare il loro contributo, tra pensieri e un unico appello perché si cessi il fuoco immediatamente. Un appuntamento che sarà rinnovato anche questa domenica per una grande manifestazione in Piazza del Popolo, sempre dalle 17, con l’idea di colorare la piazza con bandiere della pace e riflettere su tutte le vite che la guerra si porta via.