Un sogno chiamato metrotranvia per la costa

Un sogno che sembra a portata di mano ma che nessuno prende sul serio. È la segnalazione del comitato per la metrotranvia Amandola Porto San Giorgio, una linea di trasporto alternativa che ha valore sociale, ambientale, di ricucitura dei territori. In piena campagna elettorale per le regionali, il comitato chiede a tutti i candidati di portare a fondo la questione, come spiega il coordinatore Elvezio Serena: "Facciamo appello a tutti i candidati fermani ma anche quell di Ascoli e Macerata, sono le province interessate ma l’occasione è per tutta la regione. C’è uno studio di prefattibilità dell’Università Politecnica delle Marche concluso a fine 2024, in attesa da mesi che venga presentato, un investimento di 38mila euro di cui 25mila euro della Regione e 5mila dalla Provincia, 8mila della Fondazione Cassa di risparmio, con l’appoggio di delibere di 30 comuni, 24 di Fermo, 5 di Macerata e uno di Ascoli. C’è l’appoggio di quattro ordini professionali, del Parco nazionale dei Monte Sibillini e dell’Unione montana dei Monti Azzurri".

Il comitato ha visionato lo studio che è in Provincia da fine 2024 ma da allora niente si è mosso: "E’ un’opera di grande valore sociale, culturale, turistico ed economico, serve per ridare vita ai territori anche martoriati dal terremoto e dallo spopolamento, bisogna fare qualcosa di concreto, per far spostare agevolmente le persone e scaricare la costa che è invivibile dal punto di vista del traffico. Esempi virtuosi ce ne sono, chiederemo un impegno per un progetto di massima, lo studio di fattibilità è solo un embrione, serve un progetto vero e proprio. Vogliamo che la regione, i candidati si impegnino a portare avanti questa idea che non deve rimanere un sogno, bisogna pensare in grande, il fermano merita questo riconoscimento". Luigi Silenzi sottolinea che Silenzi i sindaci delle comunità montane dicono che per frenare lo spopolamento servono servizi, la mobilità è centrale in questo: "Le Marche nel complesso hanno collegamento con la zona montana, noi no, non abbiamo nemmeno le superstrade, non si può rinunciare alla bellezza della comunità montana, la metrotranvia è l’ideale. Si registra però indifferenza, senza progettazione non si possono attivare finanziamenti e tutti i comuni hanno deliberato questa adesione".

Luca Romanelli del centro studi Carducci aggiunge: "Nel dibattito locale sulle infrastrutture sembra che l’unico problema siano le autostrade, si parla di progetti faraonici, con grandi disagi anche ambientali, infrastrutture che poi servono ad altri, a chi attraversa e non chi ci vive, creano cesure, le città costiere congestionate da strutture di attraversamento, e questo progetto, che costa meno di un miliardo e aiuta a riconnettere il territorio non interessa a nessuno". Impegnati anche i volontari di Italia nostra, con Trentuno e Gioacchino Fasino che spiegano come un investimento come quello per la metrotranvia sarebbe solo vantaggioso: "Lo studio valuta il carico di lavoro di quella infrastruttura, i vantaggi ambientali, la previsione è di portare milioni di persone. Le stime di costo si affrontano, c’è bisogno di crederci, altre situazioni sono state previste ma sempre per le strade, questo è un investimento diverso". Il tratto più utile è quello da Porto San Giorgio a Campiglione, a servizio del nuovo ospedale, e poi bisogna trovare il modo di arrivare ad Amandola, a cucire un territorio che ha bisogno di mobilità dolce.

Angelica Malvatani