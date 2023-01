Un solo sportello attivo e ore di coda al Cup

Due ore abbondanti in fila, ieri mattina (ma pare sia capitato parecchie altre volte), al poliambulatorio elpidiense per poter accedere al Cup e prenotare visite, o pagare o usufruire di altri servizi del front office. E puntualmente, è scattata la protesta e l’esasperazione degli utenti che si sono ritrovati a far fronte ad una attesa lunga, snervante oltre che al freddo (la fila arrivava fuori dalla porta) essendoci una sola impiegata allo sportello. "Cose dell’altro mondo – la lamentela di un signore, pensionato, che si è fatto portavoce del malessere degli altri che erano in coda con lui -, non è tollerabile che servizi che richiederebbero almeno tre persone, ce ne sia una sola chiamata a sbrigare anche più mansioni. Occorre che chi di dovere, dal Comune, faccia pressione verso l’Asur per sollecitare un servizio più puntuale ed efficiente". Qualcuno, in realtà, era talmente contrariato che ha provato pure a chiamare in Comune, "ma non mi ha risposto nessuno. Eppure, dovrebbero essere i primi a insistere per pretendere un servizio che vada davvero incontro alle esigenze dei cittadini". E’ pur vero che al Cup si può accedere telefonicamente, ma visto che c’è la possibilità di fare prenotazioni agli sportelli, così come di pagare per servizi ambulatoriali resi nel distretto i cittadini possono scegliere "ma non per questo dobbiamo sorbirci ore di fila".