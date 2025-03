Un supermarket della cocaina scoperto nel casolare abbandonato

Aveva creato una vera e propria base dello spaccio di cocaina in un casolare di campagna abbandonato e da lì si muoveva per smerciare droga nelle zone da lui controllate. Il florido mercato illecito non è sfuggito però agli occhi attenti dei carabinieri di Monte Urano che, negli ultimi tempi, hanno intrapreso un’importante operazione di sorveglianza del territorio, ponendo particolare attenzione sui luoghi e le aree più suscettibili al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Attraverso un’attenta pianificazione di interventi e servizi di osservazione meticolosi, i militari dell’Arma hanno operato per fornire risposte tangibili contro il traffico di stupefacenti sul territorio, colpendo in modo mirato le persone coinvolte. In tale quadro, nella serata dell’altrp ieri i carabinieri hanno portato a termine un’importante operazione di controllo e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, arrestando in flagranza di reato un pregiudicato marocchino di 24 anni, attualmente senza fissa dimora in Italia. L’arresto è avvenuto nei pressi di un casolare abbandonato, abusivamente occupato dal magrebino, situato lungo la strada provinciale Fermana, dove il giovane straniero è stato sottoposto a controllo da parte dei Militari dell’Arma.

Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente 36 grammi di cocaina. Ma l’operazione ha portato ad ulteriori risultati operativi: l’attività è stata infatti estesa all’intero casolare, portando al rinvenimento di ulteriori 64 grammi di sostanza stupefacente, suddivisi in 50 confezioni termosaldate, pronte per essere vendute. Oltre alla droga, i carabinieri hanno sequestrato tre bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi e tre telefoni cellulari intestati a terze persone. Infine, è stata rinvenuta una somma di denaro contante pari a 1.700 euro, oltre a 450 dirham marocchini pari a circa 120 euro. Tutto il materiale, inclusi telefoni, bilancini e sostanza stupefacente, è stato posto sotto sequestro per approfondimenti investigativi. Il giovane arrestato è stato condotto presso la casa di reclusione di Fermo, come disposto dalla competente autorità giudiziaria. Grazie all’azione coordinata e mirata, l’Arma fermana continua a dimostrare il proprio impegno nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Fabio Castori