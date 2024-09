Un teatro nuovo di zecca: "Simbolo della rinascita"

Un teatro nuovo di zecca, per dare spazi d’arte e di creatività agli studenti delle scuole, alle associazioni della città, ad un quartiere che vuole vivere. È il teatro che sta prendendo forma in quello spazio che è stato una conceria, il sindaco Paolo Calcinaro spiega che tutta quella area sarà trasformata, per gli abitanti del luogo, per giovani coppie con lavoro a Fermo, per anziani autosufficienti ma da sostenere. Sarà una opportunità importante, ribadisce il primo cittadino nel ricordare che il progetto ha ottenuto un finanziamento Pinqua, per il recupero delle periferie e di angoli che un tempo sono stati un’attività industriale. Il teatro è parte del progetto che prevede anche la realizzazione di una nuova piazza, di palazzine per l’abitazione sociale, spazi culturali di una storia su cui si può costruire il futuro. il teatro è stato progettato dall’architetto fermano Paolo Santarelli, avrà la parete dietro al palco scorrevole in modo da poter svolgere concerti e rappresentazioni anche all’esterno oltre che all’interno. Sarà fruibile dalla contrada, dalle associazioni del territorio, dalle scuole, ma soprattutto sarà un teatro contemporaneo per tutti. Si dovrebbe chiamare Seventy come la rivista dei prigionieri del campo PG70 che in uno dei capannoni aveva allestito un cineteatro dove gli inglesi si esibivano e i cittadini vicini, di domenica passavano qualche ora. Una storia che in tanti stanno scrivendo, i consiglieri comunali di zona, le associazioni che negli anni si sono impegnate per restituire vita a questo spazio che non perderà la sua storia, resta il serbatoio della conceria, uno dei simboli di un’attività che dava lavoro a tanti. Così come resteranno alcuni spazi legati al campo di prigionia, per non perdere la memoria di un luogo che è stato anche spazio di sofferenza, di speranza, di rinascita. Dall’ingresso del Teatro, in lontananza si vedrà il colle del Girfalco, tra qui e Campiglione ci sarà un ponte ciclopedonale, per una città che si apre e che cambia, proprio partendo dalla periferia, guardando al nuovo ospedale e alle tante attività che stanno già arrivando.

Angelica Malvatani