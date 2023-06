Un testo di Iozzi protagonista a Roma

A Roma esiste un Parco chiamato Cicogna. Si trova nel quartiere di Rebibbia-Ponte Mammolo, a due passi dal carcere. Stasera Caterina Guzzanti e Alessandro Tiberi interpreteranno un testo di Paola Francesca Iozzi, dal titolo: "Detenuti a cielo aperto". L’autrice è nata in Amandola, risiede a Montefalcone, insegna inglese in diverse scuole e nel 2022 ha conseguito la seconda laurea in Antropologia con una tesi dal titolo "Detenuti a cielo aperto". La sua ricerca etnografica l’ha portata ad intervistare persone con parenti detenuti in diverse città d’Italia consentendole così di raccogliere dati, informazioni e soprattutto storie. Il suo lavoro non è passato inosservato. A maggio scorso, le è stato chiesto uno scritto per la festa del quartiere di Rebibbia-Ponte Mammolo, un testo che riguardasse la presenza del carcere nel quartiere di Roma Est, attingendo al bagaglio di conoscenze raccolte per la tesi. Proposta accettata. Lo scritto è stato proposto alla Guzzanti e a Tiberi che, con entusiasmo, hanno deciso di interpretarlo. Il fumettista Zerocalcare disegnerà invece delle tavole che verranno proiettate live durante la performance.