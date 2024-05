Un tris di nomi per Amandola. Una delle sfide più accese nel cuore dei Monti Sibillini

Era stata annunciata come una delle sfide più accese nel fermano per questa tornata elettorale, e le premesse sembrano confermare le attese: ad Amandola sarà corsa a tre per eleggere la nuova Amministrazione. Partiamo dal sindaco in carica che dopo qualche mese di attesa ha annunciato la sua ricandidatura, Adolfo Marinangeli alla guida della lista ‘Amandola 2030’ punta a dare continuità alla sua attività amministrativa e sarà sostenuto dai candidati di lista: Giovanni Annessi, Daniele Cappelletti, Alessio Ciabattoni, Orfeo Cruciani, Roberto De Santis, Maria Rita Grazioli, Alessio Mariani, Elisa Marinozzi, Sonia Pieragostini, Jessica Scagnoli, Enrico Sciamanna e Gianluca Starnoni. A contendere lo scranno da sindaco, ci saranno anche Piergiorgio Lupi, consigliere nell’attuale Amministrazione, che insieme alla lista ‘Amandola di Nuovo’ si propone come un’alternativa giovane e democratica; i candidati di lista sono: Fabio Abrami, Marco Catalini, Lorenzo Cesari, Barbara Ercoli, Marco Fiori, Veronica Iannotti, Leonardo Marini, Danilo Monterotti, Kety Priori, Alessandro Pucciarelli, Chiara Squarcia e Riccardo Testa. A completare il quadro Lando Siliquini, ex sindaco di Montefortino e medico in pensione, che sarà supportato dalla lista ‘Amandola Veramente‘, con i candidati di lista: Pierluigi Bernabei, Giovannino Ercoli, Martina Gravucci, Giordano Luciani, Cesare Marinangeli, Giulia Maria Morici, Alessandra Peroni, Giulio Saccuti, Rajdip Singh, Tiziana Tiberi, Valerio Tidei e Raffaele Vittori. Una sfida che si annuncia decisamente molto agguerrita sotto il profilo politico, anche perché le tre liste seppur di carattere civico, esprimo precise identità e soprattutto idee e programmi che si discostano che avranno ovviamente impatti differenti sul futuro della comunità amandolese e del territorio montano.

Alessio Carassai