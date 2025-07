Un tuffo nel ’Palio del Mare’. C’è l’inaugurazione dei giardini

Porto Sant’Elpidio si tuffa nel clima Palio del Mare. Ieri sera, come da tradizione, si è svolta alla chiesa del Sacro cuore di Gesù la cerimonia di benedizione del palio a cura del parroco don Tarcisio Chiurchiù, alla presenza dell’Amministrazione comunale, degli organizzatori e dei 5 rioni che sabato 5 luglio si sfideranno nella ventesima edizione della manifestazione. La serata è proseguita con Palio story, momento celebrativo che ha visto l’assegnazione di riconoscimenti ai protagonisti che si sono maggiormente distinti nelle precedenti edizioni. È stata un’occasione per un viaggio nella memoria di un appuntamento identitario per la Faleriense e tutta la città.

Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolta invece l’inaugurazione dei Giardini del Palio: è stata ribattezzata così l’area verde allo slargo di via Faleria, in corrispondenza dell’edificio a ferro di cavallo. Nelle scorse settimane lo spazio è stato riqualificato con la piantumazione di nuove essenze arboree. "Abbiamo ritenuto naturale associare quest’area verde al Palio del Mare, trovandosi in corrispondenza dell’anello lungo il quale si svolge la staffetta che appassiona ogni anno migliaia di residenti e visitatori – nota il sindaco Massimiliano Ciarpella – Un segnale di attenzione ad una parte di città che attraverso interventi di decoro urbano ed appuntamenti di richiamo, come quello che vivremo sabato prossimo, merita di essere valorizzata".

In questi giorni, oltre ai festoni che addobbano le vie della Faleriense, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad installare luminarie a tema Palio, che richiamano i colori e gli animali simbolo dei cinque rioni. Un modo in più per celebrare uno degli eventi più attesi dell’estate a Porto Sant’Elpidio.