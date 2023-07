Un vino per promuovere il Fermano. Si parte a Montelparo

Un vino dall’abito bianco, un sapore inedito che unisce quattro cantine e un territorio intero. Si chiama Deviango il vino che è anche un progetto di promozione del fermano, insieme la Cantina Di Ruscio, Casale Vitali, Cantina Geminiani e l’azienda Vittorini Nico Speranza, ad organizzare un vero e proprio festival itinerante. L’appuntamento quest’anno è a Montelparo, il sindaco Marino Screpanti parla di eventi che fanno bene soprattutto ai piccoli comuni: "Da noi abbiamo realtà turistico ricettive molto forti, abbiamo tre campeggi gestiti da olandesi e belgi, ci sono tantissimi agriturismi, piscine, strutture importanti. Dobbiamo solo farci conoscere, i buoni sapori fanno la differenza". L’appuntamento è per l’8 luglio alle 18, con una Deviango masterclass, alle 18, un viaggio sensoriale per il territorio con i piatti della ristorazione montelparese, preparati dalla pizzeria Capricci di Gola, dall’Agriturismo Fonte di S. Andrea, dal ristorante Il gufo e la civetta e dall’hotel La Ginestra. Il tutto ovviamente annaffiato dai vini a base di Sangiovese delle cantine coinvolte. Il secondo appuntamento è per il 15 luglio, alle 17, per il convegno ‘Strategie di marketing per la valorizzazione del territorio, per parlare di turismo enogastronomico e del vino Deviango che si propone come filo conduttore per un viaggio all’insegna dei sapori e delle esperienze uniche. Alle 19, ancora a largo Marconi, si aprono gli stand gastronomici e alle 21 musica con il gruppo folk La Macina.

Dalle 23 dj set e cocktails a base di Deviango, un vino fresco, estivo, che a partire dal nome si lega profondamente alle tradizioni del territorio. Orgogliosi gli imprenditori che gestiscono le cantine, per aver messo in piedi un progetto che parla di un vino rosso che si veste di bianco. A presentare la manifestazione nella sede della Provincia il consigliere regionale Andrea Putzu che spiega: "Ovviamente siamo al fianco di progetti che mettono insieme le realtà d’eccellenza del territorio, per promuovere le Marche tutte. Deviango ha partecipato al bando regionale per i festival, a parte questo saremo comunque pronti a sostenere una iniziativa che vale anche come destagionalizzazione delle presenze turistiche, mettendo insieme tutte le risorse di cui i comuni dispongono". Presente all’iniziativa anche l’ambasciatore per i rapporti italo cinesi dell’istituto mondale di sinologia Paolo Sabbatini, ad aprire nuove possibilità di scambi commerciali. Due giorni, insomma, per dare voce alle varie anime del territorio, i vini, i sapori, le voci e la storia di una terra che ha ancora tanto da raccontare.

Angelica Malvatani