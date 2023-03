Un weekend dedicato alle eccellenze: eventi e visite guidate in tartufaia

‘Diamanti a Tavola’, che nell’edizione di marzo è dedicata al tartufo nero pregiato dei Sibillini che si terrà sabato 11 e domenica 12 ad Amandola. Confermati nel calendario della manifestazione anche gli altri due appuntamenti stagionali: il 22 e 23 luglio con il tartufo nero per arrivare all’appuntamento più prestigioso del tartufo bianco pregiato dei Sibillini che si svolgerà in due fine settimana il 4-5 e 11-12 novembre. A presentare la manifestazione il sindaco Marinangeli, il vice Pochini e il presidente dell’Atam. "Diamanti a Tavola si terrà in due giorni molto densi di eventi nel segno del tartufo – dichiara Adolfo Marinangeli – il tutto grazie alle associazioni all’impegno dei cavatori. Abbiamo confermato nel palatuber la presenza di chef stellati come Davide Camaioni per degustazioni guidate, ci saranno show cooking e sabato Rai Uno nel programma di ‘Linea Bianca’ dedicherà un servizio al tartufo con una panoramica dei Sibillini e delle sue bellezze. Inoltre sabato alle 21, ci sarà un concerto tributo a Lucio Dalla in piazza Risorgimento". Escursione guidata in tartufaia sabato alle 10, mentre domenica ci saranno musei e mostre aperte, alle 10,30 un convegno sul tema ‘Tartufo e turismo esperienziale.

a. c.