Un weekend di appuntamenti

Ci vuole una mappa e un calendario preciso per orientarsi dentro un fine settimana denso di appuntamenti. Si parte stasera con il saggio della Fermo 85. E poi, domani, la scena si sposta a Torre di Palme dove va in scena la notte romantica, in contemporanea con i borghi delle Marche. Oltre alla notte romantica, la contrada Torre di Palme organizza la notte di San Giovanni, il priore Samuele Bruni parla della seconda edizione di una cena itinerante per le vie del borgo, con la cooperativa Tarassaco. La parte teatrale si lega al tema romantico che unisce i borghi delle Marche, ci saranno anche tre postazioni del conservatorio. Novità è la possibilità del menu gluten free. Chi vuole può comunque girare per Torre di palme, tutti gli intrattenimenti sono liberi, ci sono già 250 prenotazioni. Da sud a nord, in scena a Lido di Fermo American Fever, Roberto Tronelli porta nel fermano 50 auto americane in arrivo da ogni angolo d’Italia, ritrovo in piazza alle 15, poi si parte verso la costa e ci saranno momenti a tema, fino alla cena in Piazza Brasca. Domenica si torna a torre di palme per Torre d’incanto che apre alle 16, per un pomeriggio che parla di magia, di spettacoli, di giocolieri e fantasia. Previste anche letture della biblioteca ragazzi, uno spettacolo di falconeria con Gianluigi Mandolesi con show aereo sul belvedere e molte specie presenti. Sorpresa per i bambini, spiega Silvia Remoli per gli organizzatori, per chi viene vestito da maghetto un gadget a sorpresa. Si chiude domenica sera in piazza con un concerto di una decina di bande, organizzato dalla Anbima provinciale che convergeranno in piazza da Grottazzolina, Santa Vittoria in Matenano, Montegranaro, Petritoli, Montottone, Monte San Pietrangeli, Montegiorgio.