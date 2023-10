Un weekend targato Fai. Apre la Chiesa della Pietà

Giornate di bellezza e cultura, di segreti svelati e di emozione. Tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate Fai d’autunno, l’amato e atteso evento di piazza che il Fai, Fondo per l’ambiente italiano Ets, dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana, animato e promosso dai Gruppi Fai giovani assieme a tutti i volontari della Rete territoriale della fondazione, saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati. L’appuntamento è per oggi e domani, con tante possibilità, guidati dagli studenti del liceo classico Annibal Caro, del Montani, della scuola media Da Vinci Ungaretti, del liceo artistico Preziotti Licin e dell’istituto Urbani di Porto Sant’Elpidio.

A Fermo sarà aperta, in maniera esclusiva per gli iscritti Fai, la Chiesa della Pietà, che accoglierà i visitatori per la prima volta dopo i restauri di importanti tele e affreschi contenuti al suo interno. Sempre a Fermo e anch’esso in via Cavour, sarà pronto a mettersi in mostra agli occhi dei visitatori il Museo Polare, realizzato dall’Istituto Geografico Polare nazionale. Approfondimenti e dialoghi con l’esploratore e antropologo, nonché direttore dell’Istituto Gianluca Frinchillucci attendono scienziati e curiosi visitatori desiderosi di esplorare le estreme lande polari. Sia la Chiesa della Pietà che il Museo Polare potranno essere visitati sia oggi che domani, con orario continuato 10-17 e ultima visita in partenza dalle 16.30. Dalle 12.30 alle 14.30 sarà garantito l’ingresso ma non la visita guidata. Sempre a Fermo, si apre ai visitatori il borgo di Torre di Palme. Gli apprendisti ciceroni accompagneranno i visitatori in un suggestivo tour artistico del borgo con focus sugli affreschi della Chiesa di Santa Maria a Mare, della Chiesa di San Giovanni Battista e della Chiesa di Sant’Agostino. previste iniziative tematiche nei beni a cura del regista e artista Gabriele Claretti. Le visite a Torre di Palme rispetteranno, per tutto il weekend, l’orario 17-23. A Porto San Giorgio, con tour delle vie del centro storico, aperture guidate della Rocca Tiepolo, del Cimitero o ossario settecentesco e del teatro comunale.